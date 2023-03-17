Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним

Валерій Падитель – професійний військовий, командував прикордонниками під час оборони Азовсталі. 

Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Валерій Падитель
Фото: скріншот

"Гвардія Наступу" опублікувала бліц-інтервʼю із командиром бригади "Сталевий кордон" Валерієм Падителем, який раніше служив у Херсонському, Львівському, Мостиському, Чопському, Харківському, Сумському та Донецькому прикордонних загонах, а також у Північному та Східному регіональних управліннях Державної прикордонної служби України.

Під час повномасштабного вторгнення був одним із оборонців Маріуполя, командував прикордонниками в цьому місті. Останнім зі свого загону покинув територію Азовсталі, після чого потрапив у російський полон. Повернувся додому після обміну 21 вересня. 

У полоні вмовив наглядачів повернути його назад до концтабору в Оленівці, коли його з поламаною спиною відправили до однієї з донецьких лікарень, бо поруч зі своїми людьми йому було легше. 

Падитель в інтервʼю відповів на запитання, що для нього патріотизм, честь, яким є справжній командир. 

"Сталевий кордон" під керівництвом Падителя стане однією зі штурмових бригад МВС. 

Очолив 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон". Цей підрозділ стане однією зі штурмових бригад, створення яких розпочало МВС.

Дізнатися про те, як стати частиною "Гвардії Наступу", можна на сайті storm.mvs.gov.ua або за номером 0800100020.

Понад 28 000 добровольців подали заявки на вступ до штурмових бригад МВС. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також