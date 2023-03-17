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На Кіровоградщині зрадниця розвідувала для ворога локації підприємств українського оборонпрому

Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

На Кіровоградщині зрадниця розвідувала для ворога локації підприємств українського оборонпрому
Фото: СБУ

СБУ затримала на Кіровоградщині російську агентку, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті контрдиверсійних заходів у Кіровоградській області. Фігуранткою є мешканка Олександрійського району, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою агресора вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ.

Згідно з даними СБУ, отримані відомості зрадниця мала передати месенджером через «зв’язкових», які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, як зазначається, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств. У затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала свого ексспівробітника, який закликав українських захисників до дезертирства. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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