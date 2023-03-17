Протягом доби росіяни били по восьми областях України. В Херсонській обстріляли медзаклад

По Сумській області росіяни минулої доби били з мінометів та АГС. Під ворожим вогнем були Шалигинська та Білопільська громади. На щастя, без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Червоне, Білогір'я, Шевченко, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вчора ворог націлив свою важку артилерію на Нікопольський район, снаряди влучили по Марганецькій громаді. По Великомихайлiвськiй громадi Синельниківського району агресор вдарив з ракетних систем залпового вогню. Попередньо, – без загиблих та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

У Луганській, на Куп’янському та Лиманському напрямках фронту, противник намагається прорвати оборону наших військ. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії у районах Кремінної та Кузьминого. Обстріляли з артилерії райони Новоселівського, Невського і Білогорівки. Ситуація в області залишається напруженою.

У Миколаївській учора протягом дня ворог кілька разів завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Харківській, на Слобожанському напрямку, ворог здійснив обстріли понад 20 районів населених пунктів. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне. Вчора ворог вкотре обстріляв Вовчанськ і Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок. Без жертв.

У Донецькій області сьогодні зранку ворог здійснив авіаудар по Авдіївці. Три ракети влучили по центру міста. Інформація щодо пошкоджень, руйнувань та постраждалих встановлюється, попередньо – без жертв серед цивільного населення. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій, на ранок росіяни активізували штурмові дії на напрямку Красногорівки, Веселого та Водяного. Протягом доби ворог обстрілював Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Курахове, Залізне, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Південне, с. Красногорівка. Пошкоджено 37 житлових будинків (з них: пʼять – багатоквартирних), будівля виправної колонії, школа, дві господарчі споруди, три службових автомобілі, два цивільних автомобілі. По області за добу двоє мирних були вбиті, вісім – поранені.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів". 13 разів росіяни обстріляли Херсон. 47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури. Одна людина дістала поранення. Російські окупанти атакували медзаклад у Херсоні. За оперативною інформацією, ворог завдав ударів по території медзакладу з безпілотників. Через ворожу атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. Попередньо, пацієнти та медики не постраждали. З деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу, 16 березня, знищили близько 760 окупантів. Всього від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила близько 163 320 своїх військових.