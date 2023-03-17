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У Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини

ДСНС встановлює причини пожежі. 

У Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини
Фото: ДСНС

У ніч на п’ятницю, 17 березня, у Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини

Про це повідомляє ДСНС України. 

17 березня о 01:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новоукраїнського району. 

На місці події пожежники встановили, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. Бійці ДСНС виявили 5 загиблих: жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу локалізували та о 01:59 — ліквідували.

До гасіння залучили чотирьох рятувальників особового складу та одну одиницю техніки 25-ї пожежно-рятувальної частини м. Новомиргород. ДСНС встановлює причини пожежі. 

Нагадаємо, на початку січня на Одещині у пожежі загинули чотири людини. Ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

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