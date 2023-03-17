У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які не мають паспорта РФ

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта.

Про це повідомляє у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"У місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", – ідеться у зведенні.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти посилили перевірки на блокпостах та провели низку обшуків після того, як у центрі міста підірвали автомобіль одного з колаборантів.