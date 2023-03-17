Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які не мають паспорта РФ

Триває примусова паспортизація українців на окупованих територіях.

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які не мають паспорта РФ
Фото: interfax.ru

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти заборонили здійснювати виплати за розрахунками місцевим жителям, які відмовилися від отримання російського паспорта.

Про це повідомляє у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях.

"У місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можна отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", – ідеться у зведенні.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти посилили перевірки на блокпостах та провели низку обшуків після того, як у центрі міста підірвали автомобіль одного з колаборантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також