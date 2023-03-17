ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині поліцейські ексгумували тіла ще трьох жертв окупантів

Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи.

На Миколаївщині поліцейські ексгумували тіла ще трьох жертв окупантів

На деокупованній території Миколаївської області поліцейські ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник обласної поліції Сергій Шайхет.

“У Снігурівці 61-річна жінка поралася на подвір’ї власного помешкання, коли почався обстріл окупантів. Снігурівчанка отримала численні травми, від яких загинула”, – зазначив він.

Підписуйтесь на наш Google News

У селі Павлівка Снігурівської громади 63-річний чоловік під час ворожого обстрілу намагався заховатися у підвалі сусіднього будинку, однак, на жаль, до укриття не встиг добігти.

У селі Білозірка Миколаївського району виявили тіло 50-річного чоловіка, який також загинув через ворожі обстріли.

“Ризикуючи власними життями, через постійні обстріли, місцеві мешканці поховали загиблих у саморобних домовинах на місцевих кладовищах”, – розповів Шайхет.

Слідчі ексгумували та оглянули тіла, які направили для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також