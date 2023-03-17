На деокупованній території Миколаївської області поліцейські ексгумували тіла ще трьох місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник обласної поліції Сергій Шайхет.

“У Снігурівці 61-річна жінка поралася на подвір’ї власного помешкання, коли почався обстріл окупантів. Снігурівчанка отримала численні травми, від яких загинула”, – зазначив він.

У селі Павлівка Снігурівської громади 63-річний чоловік під час ворожого обстрілу намагався заховатися у підвалі сусіднього будинку, однак, на жаль, до укриття не встиг добігти.

У селі Білозірка Миколаївського району виявили тіло 50-річного чоловіка, який також загинув через ворожі обстріли.

“Ризикуючи власними життями, через постійні обстріли, місцеві мешканці поховали загиблих у саморобних домовинах на місцевих кладовищах”, – розповів Шайхет.

Слідчі ексгумували та оглянули тіла, які направили для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години.