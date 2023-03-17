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Латвія вважає подальшу роботу росіян у Раді Європи неприйнятною

Таку заяву зробило міністерство закордонних справ країни.

Латвія вважає подальшу роботу росіян у Раді Європи неприйнятною
Фото: coe.int

Латвія вважає продовження працевлаштування росіян у Раді Європи неприйнятним.

Про це міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс заявив генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчейнович-Бурич, пише Bloomberg.

“Неприйнятно, щоб російські громадяни продовжували працювати в установах організації, враховуючи те, що Росія з неї виключена”, – йдеться в заяві міністерства балтійської країни.

Рінкевічс зустрівся з Бурич у Ризі, оскільки Латвія в травні перейме на півроку головування у РЄ. 

Латвія та її балтійські сусіди є одними з найжорсткіших критиків вторгнення Москви в Україну в Європі, постачаючи Києву зброю та іншу допомогу.

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Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації як відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща. Крім цього, членство Росії призупинили і в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У квітні Генасамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини. 

У грудні Російська Федерація розпочала процедуру денонсації договорів Ради Європи.

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