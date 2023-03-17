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У РФ розповсюдили фейк, що “вивезення зерна загрожує Україні голодом”

“Банкова веде Україну до голоду, щоб звинуватити РФ у повторному Голодоморі".

У РФ розповсюдили фейк, що “вивезення зерна загрожує Україні голодом”
Фото: dnipro.tv

Донецький колаборант Денис Пушилін подякував президенту Сирії Башару Асаду за те, що “Дамаск визнає нові кордони рф з регіонами, які приєдналися за підсумками “референдумів”.

“У нас єдина політика щодо недружніх країн Заходу та спільність зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом”, – цитує маніпуляцію Пушиліна Центр протидії дезінформації при РНБО

Ворожі медіа розповсюдили дезінформацію, що “Банкова веде Україну до голоду, щоб звинуватити рф у повторному Голодоморі. Стратегічно масове та безконтрольне вивезення зерна загрожує країні дефіцитом продовольства й голодом”. 

Ще одна маніпуляція російських ЗМІ з посиланням на Сергія Аксьонова про те, що “Україна не має шансів взяти Крим, оскільки після фортифікації та формування оборони півострову нічого не загрожує”.

“Кримчани можуть спати спокійно”, – заявив він.

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Нагадаємо, у Росії розповсюджують фейк про “психіатричні захворювання українських солдатів на передовій”. Лікарні України нібито "не справляються з обсягом солдатів із психіатричними захворюваннями".

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