Російські окупанти вдень 16 березня двічі вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, шестеро людей отримали поранення. Серед них - іноземний волонтер. В обласній прокуратурі повідомили, що це громадянин Польщі.

"Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з Ураганів касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер. Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство", - розповів Кириленко.

Доповнення. За інформацією Донецької обласної прокуратури, рашисти також вдарили по Торецькій громаді.

"Від снаряду держави-агресора у Південному загинула 50-річна жінка, а у Північному зазнав поранень 40-річний чоловік", - розповіли в прокуратурі.

Уламки снарядів пошкодили понад 30 домоволодінь, газові труби, автомобілі та господарські споруди.

Прокуратура проводить досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Очільник області додав, що росіяни б'ють по місту з усього, чим вдасться дістати.

Нагадаємо, нині рашисти також обстріляли медичний заклад у Херсоні.