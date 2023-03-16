За попередньою інформацією, пацієнти і медики не постраждали.

Російські окупанти завдали удару по медичному закладі в Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Рашисти використали для атаки безпілотники. В результаті пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.

За попередньою інформацією, пацієнти і медики не постраждали.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, за добу Росія завдала два ракетні та 16 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини 15 березня 1 людина загинула, ще 11 поранені.