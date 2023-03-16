Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСуспільствоВійна

Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння

ФРН надала артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II.

Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні Німеччина оголосила про надання Україні нової військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Збройні сили отримали 5 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на необхідності постачання боєприпасів Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також