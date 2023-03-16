Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік озброєння

ФРН надала артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II.

Сьогодні Німеччина оголосила про надання Україні нової військової допомоги.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що Збройні сили отримали 5 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на необхідності постачання боєприпасів Україні.