Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія збільшила загальну кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Загальний залп становить до 32 “Калібрів”.

Росія збільшила загальну кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Фото: з відкритих джерел

Станом на 13:00 на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилося п’ять російських ракетоносіїв. Загальна кількість ворожих кораблів зросла до 21.

Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.

Зазначається, що загальна кількість готових до застосування "Калібрів" може становити 32 одиниці. Станом на 13:00 на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходилося п'ять ракетоносіїв, два з яких – підводні. Загальна кількість ворожих кораблів зросла до 21.

Підписуйтесь на наш Google News
 

"Досить нетипова кількість корабельного угруповання в 21 одиницю може бути пов'язана і з демонстрацією панування в морі, як реакція на намір США направити корабль для пошукової операції після повітряного інциденту. А також не виключено і проведення пошукової операції самими росіянами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 13 російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії із 28 крилатими ракетами "Калібр".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
Читайте також