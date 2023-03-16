Росія збільшила загальну кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 13:00 на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилося п’ять російських ракетоносіїв. Загальна кількість ворожих кораблів зросла до 21.

Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.

Зазначається, що загальна кількість готових до застосування "Калібрів" може становити 32 одиниці. Станом на 13:00 на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходилося п'ять ракетоносіїв, два з яких – підводні. Загальна кількість ворожих кораблів зросла до 21.

"Досить нетипова кількість корабельного угруповання в 21 одиницю може бути пов'язана і з демонстрацією панування в морі, як реакція на намір США направити корабль для пошукової операції після повітряного інциденту. А також не виключено і проведення пошукової операції самими росіянами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 13 російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії із 28 крилатими ракетами "Калібр".