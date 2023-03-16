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Литва в новому пакеті допомоги для України передасть боєприпаси калібру 155 мм

Також передадуть транспортні засоби. 

Литва в новому пакеті допомоги для України передасть боєприпаси калібру 155 мм
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Литва в новому пакеті військової підтримки України передасть боєприпаси калібру 155 мм.

Про це в твіттері повідомив латвійський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає боєприпаси калібру 155 мм, транспортні засоби та військові пайки. Загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 мільйонів євро", – повідомив він.

Боєприпаси до 155-мм артилерії є однієї з найгостріших потреб сил оборони. 

Нагадаємо, новий оборонний пакет допомоги Україні Литва аносувала 6 березня. Сумма попередніх пакетів складала 409 млн євро, тож вартість нового – близько 41 млн. 

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