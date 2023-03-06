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Міністр оборони Литви анонсував новий пакет допомоги Україні

Арвідас Анушаускас у понеділок зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком.

Міністр оборони Литви анонсував новий пакет допомоги Україні
Фото: Міноборони Литви

Литовський міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у понеділок зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на литовське Міноборони.

Зазначається, що Павлюк розповів про досвід України в інтеграції парамілітарних структур у ЗСУ.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові спроможності. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма можливими способами й готуємо новий пакет допомоги Україні", – сказав Анушаускас під час зустрічі. 

Міністр також підкреслив, що Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку цього року, де, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди щодо перспективи членства України в Альянсі.

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На сьогодні Вільнюс уже надав Києву військову допомогу на майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить підготовка українських військових. Крім того, в 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 війсьових ЗСУ. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах Тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-то британський Interflex.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа вважає, що десятий пакет санкцій ЄС проти Росії за розв’язану нею війну недостатньо амбітний, але визнає, що країнам довелося шукати рішення, які реально погодити.

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