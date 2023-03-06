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За два місяці зріс дефіцит російського бюджету - до $34 млрд, - Bloomberg

Цьогоріч він становитиме 3-4% ВВП.

За два місяці зріс дефіцит російського бюджету - до $34 млрд, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Дефіцит бюджету Росії зріс у за січень-лютий 2023 року і досягнув 34 млрд доларів, повідомляє Bloomberg. Однак через війну в Україні витрати зростали малими темпами.

У російському Мінфіні заявили, що прагнуть утримати дефіцит за рік у межах цільового показника і пояснили стрибок "великими авансові витрати".

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За словами економіста компанії Bloomberg Economics Алекса Ісакова, основною причиною зниження дефіциту є 15% падіння державних видатків після надзвичайно великих витрат у перший місяць року. Однак Москві буде складно втримати баланси, оскільки дохідність внутрішніх державих облігацій сягнула вище 11%, а ненафтові доходи продовжують падати.

Також сильно вдарили по доходах РФ санкції та інші обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками. Зокрема, йдеться про доходи від експорту енергоносіїв.

Неенергетичні доходи Росії знизилися на 9%, що менше, ніж падіння на 28% у січні. Bloomberg Economics очікує, що цього року дефіцит російського бюджету становитиме 3-4% ВВП.

Нагадаємо, Росія у січні отримала найбільший дефіцит державного бюджету принаймні з 1998 року. Це відбулося на тлі падіння доходів від нафти і газу. Податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з минулорічними, а витрати зросли на 59% – через війну проти українців.

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