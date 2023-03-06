Партія чинної премʼєрки Естонії Каллас перемагає на виборах

Її партія одержала понад 30% голосів, що майже удвічі більше, ніж спільний результат двох інших партій.

Партія чинної премʼєр-міністерки Естонії Каї Каллас отримує переконливу перемогу на виборах. Згідно з даними виборчої комісії, за підрахунком 95% голосів Партія Реформ одержала 31,6%, пише Bloomberg.

Націоналістична партія EKRE має близько 16%, а Центральна партія експремʼєра Юрі Ратаса – 14,7%.

Прем’єр-міністр, яка стала популярною вдома та за кордоном своєю непохитною підтримкою України, перевершила результати екзит-полів і, очевидно, має сильні позиції для формування коаліційної більшості.

"Чесно кажучи, я не очікувала такого сильного результату", – сказала вона телекомпанії ETV.

Каллас додала, що перемовини про коаліцію почнуться після отримання остаточних результатів. Вона вважає, що виборці стоять перед вибором між "дружньою, прогресивною, прозахідною" країною та "ізольованою, жорсткою".

Естонці прийшли на вибори в рекордній кількості, явка склала 64%. Вперше більше половини бюлетенів проголосували онлайн.

Ймовірно, у Каллас буде кілька варіантів формування уряду. Її нинішня коаліція з естонськими соціал-демократами та консервативною партією "Батьківщина" на шляху до отримання більшості в 101-місному парламенті. "Естонія 200", ліберально-консервативний новачок в асамблеї, також є претендентом.

EKRE, яка звинуватила уряд Каллас у "розпалюванні війни" та виснаженні військових запасів країни, шукала підтримки у старших і сільських виборців. Її час в уряді під керівництвом Ратаса з 2019 по 2021 роки був ускладнений суперечками через екстремістські заяви членів EKRE.

Кая Каллас надає українцям потужну дипломатичну та військову підтримку протягом повномасштабного вторгнення Росії. Вона вважає, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.