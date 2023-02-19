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Єдина гарантія безпеки для України, – це членство в НАТО, – премʼєрка Естонії

"Сірі зони" є джерелом конфліктів, тож, на погляд Каллас, членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією. 

Єдина гарантія безпеки для України, – це членство в НАТО, – премʼєрка Естонії
Мюнхенська конференція безпеки
Фото: скріншот

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Відповідну думку вона висловила на Мюнхенській конференції з безпеки. 

"Говорячи на основі досвіду моєї країни, НАТО – це проєкт миру. Через те, що зараз ми в НАТО, ми не проходимо через по-справжньому темні часи, як це роблять українці. Тож єдина гарантія безпеки, яка справді функціонує, це НАТО, членство в НАТО. Звісно, коли війна продовжується, я розумію, що багато союзників не хочуть відкритого конфлікту. І Росія знає це дуже добре. Якщо ми погоджуємося на певні сірі зони, то сірі зони є джерелом конфліктів, джерелом війни, і це не закінчиться. Тож єдина гарантія безпеки – це членство в НАТО", – впевнена вона.

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до НАТО в вересні 2022 року, під час повномасштабної війни. 

Під час онлайн-виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що немає альтернативи Україні в ЄС та НАТО. 

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