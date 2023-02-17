Президент зауважив, що Україна вже поєднана з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

Фото: EPA/UPG

Під час онлайн-виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що немає альтернативи Україні в ЄС та НАТО.

Президент зауважив, що Україна вже здобула статус країни-кандидата і готується почати переговори про членство в Євросоюзі. Більш того, Україна вже поєднанна з європейською економікою, логістикою та енергетикою.

Фото: EPA/UPG

"Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи тому, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, звільнити людей", - заявив український президент.

Зеленський також наголосив, що коли російська зброя стріляє по українцям, вона також націлена на її сусідів-європейців.

Нагадаємо, нещодавнє соцопитування показало, що більшість європейців вірять у перемогу України. У перемозі України впевнені 61% європейців.