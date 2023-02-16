Більшість європейців вірять у перемогу України, - соцопитування

Більшість європейців вірять у перемогу України.

Про це повідомляє eupinions.

61% європейців вірять, що Україна виграє цю війну. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені коливається від 51% в Італії до 81% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження коливається між 60% і 68% (Бельгія 60%, Іспанія 62%, Франція 65% і Нідерланди 68%).

Німеччина та Італія виділяються в цьому плані: лише 55% німців та 51% італійців висловлюють віру в перемогу України.

Крім того, більшість європейців вважають, що напад на Україну впливає на їхнє життя.

68% європейців бачать напад на Україну як напад на всю Європу. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні від середнього до високого 60% (Бельгія 64%, Франція та Німеччина 65% та Італія 66%).

Голландці, поляки та іспанці набагато частіше підтримують це твердження (Нідерланди 70%, Іспанія 78% і Польща 79%).

Більшість європейців вважають, що українці борються за спільні цінності та інтереси.

62% європейців погоджуються, що українці борються за їхню спільну свободу та добробут. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні від низьких до середніх 60% (Бельгія 61%, Франція 62% і Нідерланди 66%).

Знову ж таки, Німеччина та Італія виділяються в цьому відношенні, лише 59% у кожній підтримують це твердження.

Навпаки, Польща та Іспанія демонструють найвищу частку підтримки цього твердження: Іспанія – 71%, а Польща – 72%.

Більшість європейців кажуть, що українці мають приймати рішення про переговори.

75% європейців погоджуються, що тільки українці можуть вирішувати, коли вести переговори. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені коливається від високих 65% в Італії до 87% у Польщі.

У більшості країн підтримка цього твердження становить 70% (Німеччина 73%, Бельгія та Нідерланди 75%, Іспанія 77%).

Лише в Італії цей показник опускається нижче 70%, а 65% італійців погоджуються.

Франція та Польща демонструють найвищий рівень підтримки: 81% французів і 87% поляків погоджуються з твердженням.

Європейці мають розбіжності щодо питання санкцій проти Росії.

Близько 40% європейців вважають санкції є ефективними; 40% вважають їх неефективними; 20% відповіли «не знаю». Частка тих, хто вірить в ефективність санкцій, коливається від 35% у Франції до 59% у Польщі.

Серед тих, хто вважає санкції неефективним інструментом, лідирують німці – 48%. Лише 25% поляків висловлюють таку думку.

Багато європейців у всьому ЄС просто не знають, чи ефективні санкції проти Росії. Частка респондентів, які висловлюють таку невпевненість, найменша в Німеччині та Польщі (16%) і найбільша у Франції (26%).

Більшість європейців вважають, що головну відповідальність за війну несе Росія.

66% європейців вважають Росію винною у війні. Близько 13% кажуть, що не знають, тоді як 11% звинувачують США, 5% вказують на НАТО, а ще 5% бачать провину в Україні.

Частка тих, хто каже, що головну відповідальність несе Росія, коливається в країнах-членах від 54% в Італії до 88% у Польщі.

Ті, хто не впевнені, кого звинувачувати, становлять другу за чисельністю групу в ЄС і в кожній країні-члені окремо (Італія 18%, Польща 6%).

Загалом майже 20% в ЄС і в кожній країні-члені окремо звинувачують у війні США, НАТО чи Україну. Ця група найбільша в Італії (28%), а найменша в Польщі (6%).

Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення РФ в Україну. Під час пленарного засідання у Страсбурзі «за» цю резолюцію проголосували 444, «проти» – 26 депутатів Європейського парламенту, утрималися ще 37 європейських політиків. Зокрема, резолюція відображає злочини, які кремлівські війська здійснили на території України. Зазначається, що на окупованих територіях Росія проводить політику геноциду та етнічних чисток.