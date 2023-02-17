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ППО України збиває 50-85% ворожих цілей під час повітряних атак, – Зеленський

Він закликав не слухати пропагандистів, які анонсують потужні нові напади, а вірити натомість у ЗСУ. 

ППО України збиває 50-85% ворожих цілей під час повітряних атак, – Зеленський
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Росія атакує Україну і використовує будь-які варіанти авіації на полі бою та ракетні удари. Немає сенсу дослухатися до російських пропагандистів, які анонсують чергові масовані удари – це робиться для залякування. 

Найважливішим є те, що Україна з точки зору захисту на найкращому рівні, ніж будь-коли. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Нідерландів.

"Ви бачите відсоток, який ми збиваємо під час кожної атаки. Ми приблизно розуміємо, що десь іноді гірше – це 50-60%, іноді краще – доходимо до 80-85% збиття всіх ракетних ударів, будь-чого з неба. І тому я думаю, що їх залякування ні до чого не приведуть", – сказав він.

Президент не виключив, що ворог намагатиметься продемонструвати масовий удар.

"Я не знаю, що може бути більше, ніж був блекаут, коли вони випустили більше 100 ракет і дронів. Боятися нема сенсу, очікувати від них квітів нема бажання, і також немає сенсу вірити в те, що вони говорять. Немає практики довіряти їм. Тому – розраховувати на себе і відноситись до цих заяв як до ще однієї психологічної операції. Вірте в наші сили", – наголосив президент.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару в ніч на 16 лютого ППО України збила приблизно 75% крилатих ракет. Збивати ракети Х-22, які ворог також випустив, українські захисники поки не мають спроможності. 

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