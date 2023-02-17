У захопленому Маріуполі окупанти почали відкриту мобілізацію

В один з навчальних закладів захопленого Маріуполя надійшло розпорядження про мобілізацію. Чоловіків, які працюють викладачами навчального закладу та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи.

Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

У міській раді нагадали, що до цього трьох працівників комунального підприємства окупантів “Автодор” також було мобілізовано та “відправлено вмирати за “асвабадителей”.

“Такі випадки не поодинокі. Скоро це стане новою нормою. Тепер окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, бо не все так добре на фронті. Тож, як і очікувалося, маріупольців вже офіційно починають використовувати в якості гарматного м’яса”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни крадуть особистий транспорт у цивільних для використання у власних цілях.