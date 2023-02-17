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На трасі Київ – Чоп згорів автовіз із сімома новими легковиками

На щастя, обійшлося без потерпілих.

На трасі Київ – Чоп згорів автовіз із сімома новими легковиками
Фото: Нацполіція

На Київщині на трасі Київ – Чоп згорів вантажний автомобіль, який перевозив легкові автівки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вантажівка загорілась на автошляху поблизу села Калинівка, 17 лютого, близько 3 години ночі.

"Працівники Бучанського управління поліції Київщини з’ясували, що румунський автовіз, під керуванням 22-річного водія, рухався до Києва та був завантажений новими легковими автівками. Попередньо поліцейські встановили, що причиною пожежі могла стати несправність гальмівної системи", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок займання, автовіз та сім легкових автомобілів знищено вогнем. На щастя, потерпілих немає.

Поліція Київщини закликає водіїв вчасно проводити технічний огляд та технічне обслуговування транспортних засобів.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Києві внаслідок зіткнення “швидкої” та позашляховика постраждали 6 осіб. Серед потерпілих – дитина. 

 

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