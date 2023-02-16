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Мешканців Київщини попереджають про вибухи 16 лютого

Жителів столичного регіона закликали зберігати спокій.

Мешканців Київщини попереджають про вибухи 16 лютого
Фото: Телеграф

Сьогодні, 16 лютого, у Білоцерківському районі Київської області пройдуть вибухові роботи.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“У Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами”, - розповіли в Київській ОВА. 

Мешканців столичного регіона закликали зберігати спокій та дотримувтись правил безпеки.

Нагадаємо, у небі над Київською областю та Києвом удень 15 лютого виявили ворожі повітряні цілі. Тривога спочатку була оголошена тільки в області, без столиці, але згодом вона поширилася і на Київ також. 

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