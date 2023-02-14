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В Києві та двох областях України на 15 лютого не заплановані відключення світла

Через мережеві обмеження завтра на території Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення.

В Києві та двох областях України на 15 лютого не заплановані відключення світла
Фото: t.me/luhanskaVTSA

На завтра, 15 лютого, Укренерго не надає обмеження споживання електроенергії. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

“Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях”, - повідомили у ДТЕК. 

Втім, в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком внаслідок пошкодження мереж Укренерго. 

Крім того, через мережеві обмеження завтра на території Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни в правила інформування населення щодо графіків відключень, які спрощують доступ до інформації про них. 

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