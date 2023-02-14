Росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання, - Шмигаль

Через російські дії частина населених пунктів, яка отримує воду з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води.

Після того як російська армія здійснила 14 ракетних атак на українську енергосистему, росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води”, - наголосив голова уряду.

Він зазначив, що через це частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води.

Крім того, зниження рівня води у водосховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

“Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям”, – закликав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на Каховській ГЕС відбувається неконтрольований скид води, через що рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується.