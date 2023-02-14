У Польщі заявили, що переговори про надання Україні винищувачів можуть бути успішні, але потрібен тиск

"У нас всього 48 літаків F-16, а у союзників потенціал набагато більший", - сказав міністр оборони Блащак.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, виступаючи перед журналістами у Брюсселі, заявив, що угода щодо надання винищувачів F-16 Україні можлива, але потрібен тиск.

Як повідомляє Sky News, Блащак зазначив, що в Польщі таких літаків мало.

"Ми усвідомлюємо, що наш потенціал у цій галузі обмежений, тому що у нас всього 48 літаків F-16, а у союзників потенціал набагато більший, тому я думаю, що ця розмова завершиться позитивними рішеннями", - сказав міністр.

Нагадаємо, нині міністр оборони США Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Водночас Маріуш Блащак повідомив про постачання нашій державі танків Leopard у березні та оголосив про розширення "танкової коаліції".