Перші Leopard-и відправляться в Україну у березні, танкова коаліція збільшується, - міністр оборони Польщі

Німеччина будує коаліцію зі власників танків Leopardy 2A6, а Польща - зі власників танків Leopardy 2A4.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard відправляться в Україну у березні.

Про це йдеться в дописі польського оборонного відомства у твітері.

"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Інші держави заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки Leopard відправляться в Україну", - цитує Блащака пресслужба міністерства.

Згодом у Міноборони Польщі додали, що зростає кількість членів "танкової коаліції": Німеччина будує коаліцію зі власників танків Leopard 2A6, а Польща - зі власників танків Leopard 2A4.

"До угоди Канади та Іспанії приєдналася Норвегія. Ми працюємо над тим, щоби Фінляндія також передала ці типи танків", - додав Блащак.

Нагадаємо, Норвегія виділяє Україні вісім танків Leopard 2, боєприпаси та до чотирьох спеціальних танків.

Тим часом німецька армія почне тренувати українських військових на танках Leopard 2 наступного тижня.