У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

Загинули 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років).

В турецькому місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Батько загиблої родини, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Нагадаємо, станом на 13 лютого кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000. Понад 3,5 тисяч людей загинули в Сирії, більше як 31,6 тис. – у Туреччині.