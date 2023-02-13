Із постраждалих від землетрусу регіонів Туреччини евакуювали 15 громадян України

Представники посольства України в Туреччині відвідали 9-11 лютого регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Туреччині.

“З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин”, - йдеться у повідомленні.

У посольстві також розповіли, що було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям.

Крім того, представники посольства спільно з українськими рятувальники провели робочу зустріч з представниками Директорату надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

Нагадаємо, українські рятувальники обстежили 340 будівель, зруйнованих землетрусами у Туреччині і деблокували тіла 20 загиблих.