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Українські рятувальники деблокували 26 тіл загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині

Пошуково-рятувальні групи ДСНС розібрали 107 завалів.

Українські рятувальники деблокували 26 тіл загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині
Фото: EPA/UPG

Українські рятувальники обстежили 340 будівель, зруйнованих землетрусами у Туреччині і деблокували тіла 20 загиблих.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС.

“Від початку проведення робіт у Туреччині пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 340 зруйнованих будівель та споруд, розібрано 107 завалів, деблоковано тіла 26 осіб”, – йдеться у повідомленні.

 

Рятувальники працюють у місті Антак'я. Вони застосовують чуттєві прибори "Геофон" та телескопічні камери, щоб почути та побачити там, де людина не може цього зробити. Окрім сучасних приборів, допомагають фахівцям й спеціально навчені службові собаки.

 

Нагадаємо, станом на вечір 12 лютого український зведений загін рятувальників обстежив 224 зруйновані будівлі у Туреччині, розібрав 94 завали, надав медичну допомогу 4 постраждалим, деблокував тіла 12 загиблих.

Станом на 13 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000. 

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