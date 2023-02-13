​Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі знову висловився з приводу війни Росії проти України, повторюючи основні наративи російської пропаганди.

Як повідомляють італійські ЗМІ, 86-річний Берлусконі, коментуючи зустріч президента України та прем'єр-міністерки Італії, заявив, що якби він був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Берлусконі заявив, що "якби Зеленський припинив атакувати два регіони на сході України, російський напад на Україну не стався б взагалі".

"Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно", – сказав він, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.

Прем'єр-міністрерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на ці заяви Берлусконі і наголосила, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

Також на заяви експрем'єра відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

Спікер МЗС Олег Ніколенко нагадав, що в 2010 році Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність", –написав Ніколенко у фейсбуці.

"Натомість ми високо цінуємо опертивну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі", – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Берлусконі розповів, що відновив стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я трохи відновив відносини з президентом Путіним. На мій день народження він прислав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", - розповів Берлусконі.

Берлусконі тричі був прем'єром Італії – в 1994-1995 роках, 2001-2006 роках і 2008-2011 роках. У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

17 вересня 2015 року, у відповідь на незаконний перетин державного кордону України та відвідини окупованого Росією Криму, Служба безпеки заборонила Берлусконі в'їзд в Україну.

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118-м у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакета акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року.