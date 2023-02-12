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Колишній глава МЗС перемагає на виборах президента Кіпру

Нікос Христодулідес отримав 51,91% голосів виборців.

Колишній глава МЗС перемагає на виборах президента Кіпру
Фото: cyprus-daily.news

За результатами підрахунку 100% голосів новим президентом Кіпру стане колишній голова Міністерства закордонних справ Нікос Христодулідес.

Про це пише Cyprus Mail.

Зазначається, що Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним переговорником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН – 48,09%.

Христодулідес стане восьмим президентом Кіпру.

 

Нагадаємо, Нікос Христодулідіс лідирував за підсумками першого туру президентських виборів, набравши 32,04% голосів.

Кіпр був розколотий під час турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Останній раунд мирних переговорів провалився в 2017 році.

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