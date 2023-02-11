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У Грузії зафіксували землетрус

Осередок землетрусу залягав на глибиніі 4,96 км.

У Грузії зафіксували землетрус
Фото: Анадолу

У суботу, 11 лютого на заході Грузії стався землетрус. Про це пише Укрінформ із посиланням на ЗМІ.

У Національному центрі сейсмічного моніторингу інформують, що магнітуда землетрусу становила 4,3. А відбувся він за 7 кілометрів від Озургеті, у селі Вакіджварі.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Осередок землетрусу залягав на глибиніі 4,96 км.

На щастя, відомостей ані про постраждалих, ані про руйнування не надходило.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси магнітудою 7,7 і 7,6. За останніми даними, кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч.

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