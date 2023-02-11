Профспілки закликали уряд відкликати законопроєкт про підвищення пенсійного віку на два роки.

На вулиці французьких міст у суботу вийшли сотні тисяч людей, виступаючи проти пенсійної реформи, що передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це пише Reuters.

“Після трьох днів загальнонаціональних страйків з початку року профспілки сподіваються відповідати масовій явці 19 січня, коли більше мільйона людей вийшли на марш проти планів (уряду, - ред)”, – зазначає видання.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що приблизно 963 тисяч людей взяли участь у демонстраціях у всій країні. Поліція Парижа повідомила, що в столиці марширували близько 93 тисяч людей, у порівнянні з 80 тисяч 19 січня. Профспілки оцінюють паризьку цифру в 500 000.

Мирні протести в Парижі були частково затьмарені незначними зіткненнями. Мітингувальники підпалили автомобіль і кілька сміттєвих баків, а поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, намагаючись розігнати радикальніших протестувальників.

Фото: ЕРА/UPG

У спільній заяві перед суботніми маршами всі основні профспілки закликали уряд відкликати законопроєкт. Вони попередили, що намагатимуться “призупинити Францію з 7 березня”, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Страйк вже призначений на 16 лютого.

“Якщо уряд продовжить залишатися глухим, тоді міжпрофспілкова група “вимагатиме закриття Франції””, – заявили вони перед суботніми маршами.

Ці протести вперше відбулися у вихідний день, коли працівникам не потрібно страйкувати чи брати відпустку. Вони стежать за першим тижнем дебатів у парламенті щодо пенсійного законодавства.

Фото: ЕРА/UPG

Опозиція запропонувала тисячі поправок, щоб ускладнити дебати та зрештою спробувати змусити уряд ухвалити законопроект без голосування в парламенті та через указ. Це крок, який потенційно може зіпсувати решту мандата президента Еммануеля Макрона, якого переобрали у квітні 2022 року на п'ять років.

Згідно з оцінками Міністерства праці, підвищення пенсійного віку на два роки та продовження періоду виплат дасть додаткові 17,7 мільярда євро щорічних пенсійних внесків, що дозволить системі вийти на беззбитковість до 2027 року.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, французи проводять на пенсії найбільшу кількість років серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Макрон каже, що реформа є “життєво важливою” для забезпечення життєздатності пенсійної системи.