Кількість загиблих у результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч

У Туреччині наразі відомо про 21 848 загиблих, а у Сирії - 3 553 особи.

Врятована дитина під час землетрусу в Туреччині

Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

В суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість загиблих в Туреччині в результаті сильних землетрусів, що сталися в понеділок, наблизилася до 22 000.

За словами Ердогана, підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.

Нагадаємо, нещодавно друга група рятувальників з України прибула до Туреччини. У другій групі прибуло близько 60 рятувальників.