Кількість загиблих у результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч

Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
В суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість загиблих в Туреччині в результаті сильних землетрусів, що сталися в понеділок, наблизилася до 22 000.
За словами Ердогана, підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.
У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.
Нагадаємо, нещодавно друга група рятувальників з України прибула до Туреччини. У другій групі прибуло близько 60 рятувальників.