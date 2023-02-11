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Кількість загиблих у результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч

У Туреччині наразі відомо про 21 848 загиблих, а у Сирії - 3 553 особи. 

Кількість загиблих у результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч
Врятована дитина під час землетрусу в Туреччині
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч.

Про це повідомляє “Європейська правда”. 

В суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість загиблих в Туреччині в результаті сильних землетрусів, що сталися в понеділок, наблизилася до 22 000.

За словами Ердогана, підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.

Нагадаємо, нещодавно друга група рятувальників з України прибула до Туреччини. У другій групі прибуло близько 60 рятувальників.

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