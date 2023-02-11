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Друга група рятувальників з України прибула до Туреччини

У другій групі прибуло близько 60 рятувальників.

Друга група рятувальників з України прибула до Туреччини
Фото: Пресслужба ДСНС

У п’ятницю 10 лютого до Туреччини прибула друга група рятувальників з України.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми працювали першою групою із 25 осіб. Зараз прибули ще близько 60 рятувальників зі спеціальною технікою, з наметами, з обладнанням. І це звичайно додасть нам сил, ми будемо швидше працювати однозначно. Зараз іде розвантаження, і люди, які приїхали, через 2 години вирушають у місто, щоб розбирати завали, шукати людей", - розповів прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Уточнюється, що українські рятувальники працюють у провінції Хатай. Їхнє наметове містечко розташоване у місті Антак'я. 

Наразі українські рятувальники працюють змінами по 6 годин. При цьому найскладнішим під час роботи в Туреччині є психологічний аспект. 

Хорунжий додав, що поки українські рятувальники не виявили живих людей під завалами. 

Нагадаємо, з початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 110 будівель та розібрано 52 завала. Також вони надали медичну допомогу одній дитині та деблокували тіла чотирьох загиблих осіб, з них двох дитин.

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