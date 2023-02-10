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Головне за ніч п’ятниці, 10 лютого: нічні та ранкові масовані ракетні атаки

Масовані ворожі ракетні атаки, відбиті атаки противника на Донбасі та Харківщині, втрати окупантів, наслідки потужного землетрусу в Туреччині та Сирії.

Головне за ніч п’ятниці, 10 лютого: нічні та ранкові масовані ракетні атаки
Фото: Сергій Гамалій у Telegram

О 8:27 в Україні оголосили вже другу за добу масштабну повітряну тривогу: першу в столиці та в більшості областей України оголошували о четвертій ранку.

Станом на 8:40 повітряна тривога оголошена по всій Україні. У деяких регіонах превентивно обмежили електропостачання, зокрема в Києві, Київській та Хмельницькій областях. 

На Кіровоградщині, Полтавщині, в інших областях працює ППО. Станом на 10:07 телеграм-канали повідомили про вибухи на Київщині: за попередніми даними, це робота ППО.

О четвертій ранку російська армія завдала серію ударів по Харкову, цілячись по об‘єктах критичної інфраструктури.

Масованих ударів уночі 10 лютого російська армія завдала по Запоріжжю.

“За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення”, – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

По Дніпропетровській області російська армія цієї ночі запустила і безпілотники, і ракети. Спершу ворог застосував партію ударних безпілотників Shahed, сили ППО їх всі збили.

Після цього окупанти випустили ракети. Є влучання в обʼєкт інфраструктури в Криворізькому районі

Близько 4 години ранку російська армія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Хмельницької області.

Станом на 7:40 пожежу вже ліквідували.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської област, Стельмахівка і Діброва - Луганської та Федорівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Авдіївка, Красногорівка, Парасковіївка і Пречистівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

Противник завдав 52 авіаційних та 6 ракетних ударів, 2 з яких – по цивільній інфраструктурі Краматорська. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 10 лютого 2023 орієнтовно склали 135 740 осіб. 730 окупантів були ліквідовані захисниками минулої доби.

Про інші втрати противника – в новині.

Учора в Жешуві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Зеленський розповів про свою нещодавню дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях, переговори також стосувалися безпеки в регіоні.

"Президенти Анджей Дуда і Володимир Зеленський обговорили поточну ситуацію на фронті, безпеку в регіоні та необхідність подальших спільних дій військової підтримки", – зазначили в Бюро міжнародної політики.

Докладніше – в новині.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок смертоносного землетрусу перевищила 21 тисячу. За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджа, кількість загиблих у Туреччині зросла до 17 406. У Сирії, за даними уряду та служби порятунку на північному заході країни, що контролюється повстанцями, загинули понад 3300 людей.

Водночас надія знайти тих, хто вижив під завалами в морозну погоду, згасає.

ВООЗ попереджає, що без швидкої допомоги десятки тисяч людей, які живуть на відкритому повітрі, можуть опинитися під загрозою через суворі умови, а кількість загиблих може значно зрости.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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