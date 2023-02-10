У регіонах України впровадили превентивні відключення світла

Це повʼязно з загрозою ракетних ударів.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомили у Телеграм ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", – йдеться у повідомленні.

Про превентивне вимкнення світла повідомив і голова Хмельницької області. Також електропостачання обмежили в Черкаській та інших областях.

Після нічної атаки безпілотниками і серії влучань в енергетичні обʼєкти вранці пʼятниці росіяни здійснили запуск ракет. Повітрня тривога оголошена по всій Україні.