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У регіонах України впровадили превентивні відключення світла

Це повʼязно з загрозою ракетних ударів.

У регіонах України впровадили превентивні відключення світла
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомили у Телеграм ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО", – йдеться у повідомленні.

Про превентивне вимкнення світла повідомив і голова Хмельницької області. Також електропостачання обмежили в Черкаській та інших областях. 

Після нічної атаки безпілотниками і серії влучань в енергетичні обʼєкти вранці пʼятниці росіяни здійснили запуск ракет. Повітрня тривога оголошена по всій Україні. 

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