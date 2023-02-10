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Голова Київської військової адміністрації попередив про загрозу ракетного удару

Росіяни провели нічні атаки безпілотниками для розвідки ППО. 

Голова Київської військової адміністрації попередив про загрозу ракетного удару
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу ракетного удару. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зараз росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Про це попередили в Телеграмі КМВА.

"Вночі ворог запустив на територію України групу БПЛА «Shahed». Головною метою баражуючих боєприпасів була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів. Після «Shahed» рашисти випустили десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру. На жаль, є влучання. На даний момент ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття. Бережіть себе і близьких. Вірте в наше ППО!" – закликав голова адміністрації.

Нагадаємо, в Запоріжжі цієї ночі зафіксували 17 прильотів, в Харківській, Хмельницькій і Дніпропетровській областях є влучання по обʼєктах інфраструктури. 

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