Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами

Всі безпілотніки були збиті, але є влучання ракет у обʼєкт інфраструктури.

Цієї ночі російська армія запустила по Дніпропетровській області і безпілотники, у ракети. Спершу ворог застосував партію ударних безпілотників Shahed, але сили ППО збили всі апарати.

Після цього окупанти випустили ракети. Є влучання в обʼєкт інфраструктури в Криворізькому районі, повідомив у Телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", – заявив він.

У Піщанській громаді уламки ракеии впали на дах двоповерхового будинку. Будівля загорілася, люди лишилися неушкодженими.

"Важливе прохання: будь ласка, не просіть коментувати кожен гучний звук. Далеко не про всі звуки війни військові можуть говорити на загал! Країна б’ється і бореться. Для цього ми маємо сильну армію, підтримку іноземних партнерів та незламних людей! Не оприлюднюйте результати роботи ППО та місця прильотів", – закликав Лисак.

Нагадаємо, що також цієї ночі росіяни атакували Харків і Запоріжжя. В Запоріжжі за годину зафіксували 17 ворожих влучань.