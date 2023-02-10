Українські родичі операторки Галини Гатчінс подали позов проти Алека Болдуїна

Українські батьки та сестра Галини Гатчінс подали цивільний позов проти актора Алека Болдуїна та інших членів знімальної групи вестерну “Іржа”, на зйомках застрелили операторку.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на адвоката сім'ї.

Заява була зроблена після того, як прокуратура Санта-Фе 31 січня висунула Болдуїну кримінальне звинувачення в ненавмисному вбивстві, звинувативши його в недбалості та зневажливому ставленні до безпеки. Револьвер, який мав Болдуїн, був заряджений бойовим патроном, і актор вистрілив з нього, вбивши Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу.

У жовтні Болдуїн врегулював окремий позов про неправомірне заподіяння смерті, поданий проти нього чоловіком загиблої Меттом Гатчінсом.

Гатчінс народилася в Україні, її батьки та сестра досі живуть недалеко від Києва. За словами адвоката Глорії Оллред, позивачі вимагають від Болдуїна, членів знімальної групи та продюсерів відшкодувати матеріальні втрати у зв'язку із втратою дочки та сестри, відповідно до законодавства штату Нью-Мексико. Розмір компенсації у позові не вказується.

“Для нас очевидно, що стосункам усіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям так само, як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива… А містер Болдуін навіть не звернувся до них з вибаченнями”, – сказала адвокат журналістам.

Після врегулювання позову від Гатчінса зйомки фільму мали відновитися на початку 2023 року. Гатчінс став виконавчим продюсером, Болдуїн, як і раніше, виконує головну роль, а Джоел Соуза залишився режисером кінострічки.

У 2021 році в інтерв'ю журналістам Болдуїн заявив, що йому сказали про відсутність патронів у пістолеті, і сама Гатчінс наказала актору направити зброю у бік камери та звести курок. Він сказав, що револьвер вистрілив, коли відпустив курок. Також, за словами Болдуїна, він не натискав на спусковий гачок, щоб зробити постріл.

Згідно з підсумками розслідування, проведеного ФБР, цей тип револьвера не може вистрілити сам по собі без натискання на спусковий гачок.

Нагадаємо, Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру операторки. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. Зокрема вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" ("Archenemy") та фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').