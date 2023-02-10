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Українські родичі операторки Галини Гатчінс подали позов проти Алека Болдуїна

У жовтні актор врегулював окремий позов, поданий проти нього чоловіком загиблої Меттом Гатчінсом.

Українські родичі операторки Галини Гатчінс подали позов проти Алека Болдуїна
Галина Гатчінс
Фото: JJ

Українські батьки та сестра Галини Гатчінс подали цивільний позов проти актора Алека Болдуїна та інших членів знімальної групи вестерну “Іржа”, на зйомках застрелили операторку.

Про це пише “Голос Америки” з посиланням на адвоката сім'ї.

Заява була зроблена після того, як прокуратура Санта-Фе 31 січня висунула Болдуїну кримінальне звинувачення в ненавмисному вбивстві, звинувативши його в недбалості та зневажливому ставленні до безпеки. Револьвер, який мав Болдуїн, був заряджений бойовим патроном, і актор вистрілив з нього, вбивши Гатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу.

У жовтні Болдуїн врегулював окремий позов про неправомірне заподіяння смерті, поданий проти нього чоловіком загиблої Меттом Гатчінсом.

Гатчінс народилася в Україні, її батьки та сестра досі живуть недалеко від Києва. За словами адвоката Глорії Оллред, позивачі вимагають від Болдуїна, членів знімальної групи та продюсерів відшкодувати матеріальні втрати у зв'язку із втратою дочки та сестри, відповідно до законодавства штату Нью-Мексико. Розмір компенсації у позові не вказується.

“Для нас очевидно, що стосункам усіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям так само, як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива… А містер Болдуін навіть не звернувся до них з вибаченнями”, – сказала адвокат журналістам.

Після врегулювання позову від Гатчінса зйомки фільму мали відновитися на початку 2023 року. Гатчінс став виконавчим продюсером, Болдуїн, як і раніше, виконує головну роль, а Джоел Соуза залишився режисером кінострічки.

У 2021 році в інтерв'ю журналістам Болдуїн заявив, що йому сказали про відсутність патронів у пістолеті, і сама Гатчінс наказала актору направити зброю у бік камери та звести курок. Він сказав, що револьвер вистрілив, коли відпустив курок. Також, за словами Болдуїна, він не натискав на спусковий гачок, щоб зробити постріл.

Згідно з підсумками розслідування, проведеного ФБР, цей тип револьвера не може вистрілити сам по собі без натискання на спусковий гачок.

Нагадаємо, Галина Гатчінс народилася та виросла в Україні. Вона закінчила Київський державний університет за спеціальністю "міжнародна журналістика", а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту в США та зробила успішну кар'єру операторки. У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її однією із висхідних зірок американської кінематографії. Зокрема вона знімала стрічку про супергероя "Макс Фіст" ("Archenemy") та фільм жахів "Дорогенька" (Darlin').

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