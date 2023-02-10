Іран, схоже, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Про це пише CNN з посиланням на експертів.

“Іран передав Росії сотні безпілотників для використання у війні в Україні, багато з яких завдали руйнівних ударів по енергомережі та енергетичних об’єктах України. Атаки безпілотників, а також обстріли російських ракет залишили українців у всій країні без опалення, електрики та водопостачання в морозні зимові місяці”, – зазначає видання.

Нерозірвану боєголовку іранського безпілотника Shahed-131, знайденого на півдні України в Одеській області в жовтні 2022 року, у січні дослідили британська організація “Conflict Armament Research” і українські військові.

Склад боєголовки допомагає пояснити, чому наступ Росії на українську енергетичну інфраструктуру протягом останніх кількох місяців виявився таким ефективним.

Аналітики групи вважають, що боєголовки довжиною трохи менше двох футів (майже 61 см) були поспішно модифіковані погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих уламків, які при ударі розлітаються великим радіусом. Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.

Фото: Conflict Armament Research Осколкова матриця в передній частині боєголовки

Накопичення цих елементів по суті максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.“Це ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: "Як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?”, – сказав Демієн Сплітерс, один із дослідників, які досліджували боєголовку.

Боєголовки, націлені на бойові засоби, такі як танки або артилерійські знаряддя, можуть бути сконструйовані інакше, пояснив Сплітерс, із фронтальним зарядом, який використовується для більш концентрованих цілей. Однак боєголовка, досліджена CAR, має ефект радіального заряду, що може призвести до більшої площі ураження.

Як раніше повідомляв CNN, було виявлено, що безпілотники іранського виробництва, які використовують в Україні, містять значну кількість американських та західних компонентів, що спонукало адміністрацію президента Джо Байдена розслідувати, як технології американського виробництва потрапляють до зброї.

Сплітерс зазначив, що вивчення боєголовки Shahed-131, компоненти якої ніколи раніше не оприлюднювалися, допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран виробляв свої безпілотники.

“Було багато припущень, що, можливо, ці вибухові речовини були дуже грубими, дешевими і простими. Але дивлячись на боєголовку, стає ясно, що було докладено багато зусиль, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі”, – додав він.

Фото: Conflict Armament Research Багатоцільова боєголовка іранського ударного безпілотника Shahed-131

У січні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські війська все більше покладаються на безпілотники у своїй кампанії проти критично важливої інфраструктури України – настільки, що їхні запаси дронів уже вичерпуються, лише за кілька місяців після того, як Іран почав їх надсилати.

Додамо, генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко сказав CNN у грудні, що “українцям, швидше за все, доведеться жити з відключеннями електроенергії принаймні до кінця березня”.

Нагадаємо, як повідомив The Wall Street Journal, Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.