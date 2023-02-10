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За рік російської агресії проти України загинули 228 українських спортсменів і тренерів, – Зеленський

“Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях”.

За рік російської агресії проти України загинули 228 українських спортсменів і тренерів, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України загинули 228 українських спортсменів і тренерів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"228 українських спортсменів і тренерів загинули за рік російської агресії проти України! 228!" – наголосив він.

При цьому, за словами голови держави, практично немає російських спортсменів, які б виступили із засудженням терору, який розв’язала Росія. Лунають, хіба, поодинокі голоси, які швидко згасають.

Натомість багато російських атлетів пов’язані зі спортивними клубами російської армії та силових структур, мають військове чи інше спеціальне звання.

 

“Поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер така, що все заплямовує кров'ю, навіть білий прапор”, – підкреслив Зеленський. 

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що на Зимових олімпійських іграх 2022 року у Пекіні кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії, членом Центрального спортивного клубу армії.

 

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