Мешканцю Ізюмщини повідомили про підозру в колабораційній діяльності під час окупації

Зокрема, він працював у поліції загарбників.

Мешканцю смт Борова на Харківщині повідомили про підозру в колабораційній діяльності під час окупації - він працював "поліцейським".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації російськими військовими смт Борова Ізюмського району місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками. Так, чоловік добровільно зайняв посаду «полицейского» у так званій «народной полиции».

Колаборант патрулював території смт Борова та доставляв затриманих осіб до псевдоправоохоронного органу.

Фото: прокуратура

Нагадаємо, нещодавно адвокатці Тетяні Монтян оголосили про підозру в систематичній публічній підтримці держави-агресора. Зокрема, вона публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.