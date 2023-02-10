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Київ, Київська і Дніпропетровська області повернулися до графіків стабілізаційних відключень

“Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються”.

Київ, Київська і Дніпропетровська області повернулися до графіків стабілізаційних відключень
Фото: Пресслужба Укренерго

Київська, Дніпропетровська області та столиця знову переведені на стабілізаційні графіки відключень.

Про це повідомляє у Telegram ДТЕК.

“Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, основною ціллю сьогоднішньої російської ракетної атаки були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Тому, як повідомили в Укренерго, в енергосистемі виник значний дефіцит потужності, в областях застосовують аварійні відключення.

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