Дефіцит електроенергії поглибив падіння економіки у 2022 році на 1,3 в.п. – Голова НБУ

За оцінками НБУ, у 2022 році реальний ВВП скоротився на 30,3%.

Дефіцит електроенергії внаслідок енергетичного терору з боку Росії поглибив падіння реального ВВП України у 2022 році на 1,3 відсоткового пункта, зокрема у ІV кварталі 2022 року – на 4 в. п.

Такі дані наводить глава Національного банку України Андрій Пишний у інтерв'ю LB.ua.

"Український бізнес демонструє фантастичну адаптивність. Але ураження є. І вони значні в економічному плані. За нашими оцінками, від'ємний внесок дефіциту електроенергії у ІV кварталі до темпів падіння реального ВВП становив близько 4 в. п., а за 2022 рік у цілому – 1,3 в. п.", – розповів Пишний.

Глава Нацбанку додав, що наслідки енергетичного терору стали основною причиною погіршення економічного прогнозу НБУ на 2023 рік з 4% до 0,3%.

"У наш оновлений базовий прогноз на 2023 рік закладене припущення про втрати ВВП внаслідок терористичних атак на рівні 1,9 в.п.", – підкреслив Голова НБУ.

На погіршення прогнозу також вплинув перегляд припущення НБУ щодо тривалості безпекових ризиків. У жовтні передбачалося, що вони триватимуть до середини 2023 року, тоді як у січневому прогнозі йдеться про початок 2024 року.

Третім чинником, який призвів до погіршення прогнозу, Пишний назвав менші врожаї через проблеми, пов’язані із проведенням посівної та збиральної кампаній.

"Водночас ми очікуємо, що, незважаючи на терористичні дії країни-агресора, нам вдасться втриматися від падіння. У наступні роки прогнозуємо відновлення економіки", – додав він.

Нагадаємо, за підрахунками KSE, через широкомасштабне вторгнення РФ прямих збитків зазнали щонайменше 109 великих і середніх підприємств України різних форм власності. Загальна сума збитків становить близько 13 млрд доларів.