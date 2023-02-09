Зеленський зустрівся з усіма лідерами країн ЄС, говорили про оборонну допомогу Україні та санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи 9 лютого з візитом у Брюсселі, зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема йшлося про бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та ППО.

За словами Президента, вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити мир і захистити інтереси й цінності Європи.

Учасники зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн ЄС на посилений режим роботи.

Також Зеленський закликав посилити санкції проти Росії і пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Під час зустрічей ішлося про конкретні кроки щодо реалізації формули миру. Президент закликав партнерів ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.

Нагадаємо, нині Зеленський повідомив, що є "певні позитивні рішення" щодо винищувачів для України. Він також офіційно попросив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера поставити винищувачі МіГ-29.