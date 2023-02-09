Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
Про це Макрон повідомив у своєму Твіттері.
“Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість”, – написав він.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
Зазначимо, орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.
Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.