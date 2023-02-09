“Шана Україні та її народу".

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Про це Макрон повідомив у своєму Твіттері.

“Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість”, – написав він.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Зазначимо, орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.