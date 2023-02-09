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Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

“Шана Україні та її народу". 

Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. 

Про це Макрон повідомив у своєму Твіттері.

“Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і самовідданість”, – написав він.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Зазначимо, орден Почесного легіону  – це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Нагадаємо, вчора ввечері Зеленський після візиту до Великобританії прилетів у Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем

На думку Макрона, “формула миру” президента Зеленського є основою для обговорення шляху для досягнення миру.

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