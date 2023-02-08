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СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, але її результати в обмеженому доступі

В пресслужбі зазначили, що СБУ інформує громадськість про діяльність з урахуванням усіх норм. 

СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, але її результати в обмеженому доступі
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України провела службову перевірку щодо колишнього очільника Івана Баканова. Її результати є інформацією з обмеженим доступом, повідомили в пресслужбі СБУ в коментарі УП.

"Як уже повідомлялося раніше, з цього приводу в СБУ була проведена службова перевірка. Результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом. Служба безпеки України інформує громадськість про діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень", – зазначили в пресслужбі.

Президент Зеленський усунув Баканова з посади за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків. Через декілька днів його офіційно звільнив парламент. 

Президент Володимир Зеленський пояснював, що проти працівників силових структур України на той час було зареєстровано понад 650 проваджень, які стосуються державної зради і колабораційної діяльності. Такий масив злочинів проти нацбезпеки і звʼязки, зафіксовані між українськими силовиками і російськими спецслужбами, "ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь".

Цій заяві і усуненню Баканова передувало затримання співробітника СБУ, який до звільнення в березні очолював регіональне управління Служби безпеки по Криму. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію. 

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