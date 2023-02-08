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СБУ “по гарячих слідах” затримала агента РФ, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову

Внаслідок ворожих "прильотів" 5-го лютого загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

СБУ “по гарячих слідах” затримала агента РФ, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову
Фото: СБУ

Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога.

Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після «прильотів» вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів.

Як зʼясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ.

Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, депутата Херсонської облради підозрюють у співпраці з ФСБ РФ. Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади.

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